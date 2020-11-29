دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الأحد، الشكر إلى هيئة كبار العلماء السعودية بعد تصنفيها جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، معتبرا أن "القتل أحد أدوات جماعة الإخوان".

وقال خلفان، عبر حسابه على تويتر، إن "هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حينما صنفت جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية فعلت خيرا"، مضيفا أنه في عام 1974 ألقى كتب مرشد الجماعة الراحل سيد قطب "في القمامة" عندما شعر أنها "تكفر الآخرين".

وتابع خلفان بالقول إن "الجماعة إرهابية عملياتيا، ميدانيا، فالقتل أحد أدوات الجماعة"، ورأى أن جماعة الإخوان "ربت كل حركات التطرف المعاصرة على الإرهاب"، حسب تعبيره.

هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حينما صنفت جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية فعلت خيرا... في 74رميت كتب قطب في القمامة عندما شعرت انها تكفر الآخرين. الجماعة إرهابية عملياتيا..ميدانيا..فالقتل احد ادوات الجماعة ربت الجماعة كل حركات التطرف المعاصرة على الارهاب

ووجه خلفان "تحية شكر وتقدير بالغ" إلى هيئة كبار العلماء السعودية على قرارها تجاه جماعة الإخوان ووصفه بـ"الحكيم"، وقال إن "تصنيف جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية حق لا ينكره إلا محب لباطل".

وأضاف: "أتى القرار في وقته، تمتاز قرارات المملكة حكومة ومؤسسة دينية بالتأني في اتخاذ القرار"، وتابع بالقول: "كضابط شرطة أقول إذا جماعة الإخوان ليست جماعة إرهابية وفي هيكلها التنظيمي جناح مخصص لعمليات الاغتيالات... فما هو الإرهاب".