أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نقل تلفزيون "Press Tv" الرسمي الإيراني عن مصدر قوله، الإثنين، إن الأسلحة التي استُخدمت باغتيال أبرز العلماء النوويين في إيران، محسن فخري زادة، صُنعت في إسرائيل، وأشارت إلى أن الأسلحة التي جُمعت من موقع ما وُصف في إيران بـ"موقع العمل الإرهابي" تحمل شعار ومواصفات الصناعة العسكرية الإسرائيلية.

ولم تُحدد القناة الإيرانية اسم المصدر، ولم تُظهر صورا للأسلحة التي عُثر عليها والتي من شأنها أن تؤكد صحة ما قاله المصدر حول أن إسرائيل ضالعة في الاغتيال، ولا يمكن لـCNN تأكيد هذا التقرير بشكل مستقل، ولم تُعلق الحكومة الإسرائيلية على هذه الادعاءات.

وقال وزير شؤون المستوطنات في إسرائيل، تزاخي هانيغبي، السبت، إن لا فكرة لديه حول هوية المسؤول عن قتل محسن فخري زادة، لكنه أشار إلى أن العملية "محرجة جدا لإيران"، حسب قوله.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني للأمن القومي، الأدميرال علي شامخاني، إن العملية كانت معقدة، واستخدمت فيها أدوات إلكترونية بدون وجود أحد في الموقع، حسمبا نقلت وكالة (إرنا) الرسمية الإيرانية.

وصرح شمخاني لقناة رسمية إيرانية: "العملية كانت مقعدة جدا، استخدمت فيها معدات إلكترونية دونة وجود أحد في الموقع".

وكانت نشرت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية تقريرا في قوت سابق أشارت فيه إلى أن العالم الإيراني اغتثل الجمعة شرقي طهران غبر رشاش يتم التحكم فيه عن بعد وُضع في سيارة أخرى.