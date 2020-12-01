دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، الثلاثاء، على اتهام وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف للمملكة العربية السعودية وإسرائيل وأمريكا بالوقوف وراء اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وقال خلفان إن "اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين ليس أمرا جديدا، من سنوات وهم يتم اغتيالهم في إيران وفي قلب طهران، وفي إيران التي لا يدخل إليها إلا أهلها تقريبا. الجديد ان تصريحا لوزير الخارجية الإيراني يتهم فيه المملكة العربية السعودية باغتيال محسن فخري... معالي الوزير... أنت وزير خارجية فعلا".

وأضاف خلفان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أن ظريف "قال إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية قبل أيام من اغتيال محسن فخري دليل لديه على تورط المملكة"، متسائلا: "تعرف معنى الدليل معالي الوزير".

وأكد خلفان أن "الجميع يرفض الاغتيالات والعمليات الإرهابية"، وقال: "لكن عمرنا ما سمعنا إيران تندد بعمل إرهابي، لا على الصعيد الإقليمي ولا الدولي، بل تعلي من شأنه". وأضاف: "يتمنى الإنسان أن يرى إيران وهي بخير حقا، لكن يستحيل مع عقليات القرون الوسطى أن تتعافى إيران، اسأل الله أن ينقذ الشعب الإيراني من ملالي قم".

وتابع خلفان بالقول: "معالي ظريف... تعرف كيف قتل محسن فخري.. والا لا تعرف معنى سبق الإصرار والترصد.. يعني طال عمرك أن قريبا منه يسرب تحركاته إلى الجهة المكلفة باغتياله. حتما معالي ظريف سيكون هذا القريب الذي خان محسن فخري من الحرس الثوري نفسه. معالي الوزير... حرسك الثوري مخترق حتما".