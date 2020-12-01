شاهد أول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات.. إسرائيل بالعربية تنشر فيديو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الاثنين، مقطع فيديو قالت إنه لأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات.

أول حفل زفاف يهودي رسمي يقام الآن في الإمارات. الله يديم الافراح اجمعين.🇮🇱🇦🇪https://t.co/iuSGeLm3o9

جاء ذلك في تغريدة على صفحة إسرائيل بالعربية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نقلا عن "جويش ميديا اوتليت"، حيث قالت في تعليق على مقطع الفيديو: "أول حفل زفاف يهودي رسمي يقام الآن في الإمارات. الله يديم الافراح اجمعين".

شاهدوا ما الذي قاله هذا السائح الإماراتي عند زيارته لأورشليم القدس: "في أقل من ميل يتعبد المسلمون واليهود والمسيحيون في نفس المكان. في مكان عبادتهم يستمعون لصوت الآذان والكل متعايش مع بعض" 🇮🇱🇦🇪 https://t.co/7UNbNzb2dG

وفي تغريدة منفصلة نشرت إسرائيل بالعربية مقطع فيديو لسائح إماراتي في القدس، بتعليق قالت فيه: "شاهدوا ما الذي قاله هذا السائح الإماراتي عند زيارته لأورشليم القدس: "في أقل من ميل يتعبد المسلمون واليهود والمسيحيون.. ’في نفس المكان. في مكان عبادتهم يستمعون لصوت الآذان والكل متعايش مع بعض‘".

ويذكر أن كلا من الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس/آب الماضي قبل أن يوقعا على ما يُعرف بـ"الاتفاقية الإبراهيمية" في سبتمبر/أيلول المنصرم.

وفي سياق منفصل كان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، قد نشر صورا قال إنها لفواكه وتمور وخضروات تحمل العلم الإسرائيلي في الأسواق الإماراتية، قائلا بتغريدة: "لأول مرة: فواكه وتمور وخضروات إسرائيلية تصل إلى السوبرماركتات الإماراتية وعليها العلم الإسرائيلي ليرى الجميع مصدرها والدليل على جودتها وكانت ردود فعل الزبائن إيجابية جدا!".