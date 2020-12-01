رئيس مجلس الأمة الكويتي يرد على ما قيل ضده بفيديو "كله من مرزوق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، على منتقديه بمقطع فيديو حمل اسم "كله من مرزوق".

مقطع الفيديو نشره رئيس مجلس الأمة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وتطرق الغانم في مقطع الفيديو لعدد مما كتب ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكتب بنهاية الفيديو: "يجرحون ويفترون ويهاجمون ونحن على ما ينفع الناس ثابتون.. بسم الله الرحمن الرحيم".

حماية الهوية الوطنية واجب لن نحيد عنه https://t.co/zSrdAWSh9F

وفي مقطع فيديو منفصل بعنوان "حماية الهوية الوطنية واجب لن نحيد عنه"، نشره الغانم بتاريخ الـ26 من الشهر الجاري، رد فيه على قضية التجنيس في الكويت التي أثارت ولا تزال تثير جدلا، مؤكدا بالقول: "الكويتيون هو المظلومين إذا تم تجنيس الخونة أما المستحق يجنس ما احنا ضدهم، اخواني معاي في النادي لاعبين وغيرهم يعرفون زين موقفي.."

وتابع قائلا: "أكبر عدو للبدون هم مدعي البدون قطوا الجناسي وصاروا بدون، لكن معلوم الأصل ولهم جنسية ولهم منشأ ولهم بلد.. مسؤولية الحكومة هي الي تقول لي كم منهم واحد 100 ألف 400 ألف هذه ليست مسؤوليتي، إذا يجب أن نكون متحدين ومحل هذه المشكلة ونقطع دابر الخائن أو غير المستحق أو الي قط جنسيته.. والي يحاولون ان يصورون ان نحن عنصريين وفي السوشال ميديا، روحوا إلى ابعد حد، والله لن نقف والخائن ما رح يتجنس على رقابنا".