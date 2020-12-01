نشر الثلاثاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح استشاري الطب النفسي السعودي، مشعل العقيل، الأسباب التي تدفع بحالات إغماء لدى الفرد عند قراءة وتلاوة القرآن لدى بعض الأشخاص.

#مشعل_العقيل_في_الصورة تفسير حالات الإغماء أثناء "تلاوة القرآن" https://t.co/4ZxNIJhKOW

وقال المشعل في مقابلة أجراها على قناة روتانا خليجية: "الارتباط بالقرآن كبير والخشوع بالقرآن كثير وتأثير القرآن أحيانا وكلماته وبعض القراءات وطريقة القراءات ممكن تؤثر كثير في النفسية.."

وتابع قائلا: "في عندنا ما يسمى الإغماء النفسي، ويصير الإغماء النفسي، ويروح للطبيب ويجد كل تحاليله سليمة، فتأثرنا العاطفي بشكل كبير قد يكون عند بعض الناس مرتفع بشكل أكبر وممكن يصل إلى الإغماء.."

وأضاف العقيل قائلا: "ممكن أيضا تكون أسبابه أشياء ثانية لكن إذا قلنا إنه إغماء نفسي فعادة ميزة الإغماء النفسي أنه نادرا جدا ما الشخص يصيب نفسه غير الإغماء الذي يصير عضوي الي يمكن الشخص يطيح فجأة ويصير له أي إصابة".