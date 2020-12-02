حاملة طائرات أمريكية عملاقة تعاود الانتشار في بحر العرب

نشر الأربعاء ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاودت حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة (يوس اس اس نيميتز) انتشارها في شمال بحر العرب.

وقال الأسطول الأمريكي، عبر تويتر، الأربعاء: "تم نشر مجموعة نيميتز الهجومية في الأسطول الخامس للولايات المتحدة لضمان الاستقرار البحري والأمن في المنطقة الوسطى، وربط البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادئ عبر غرب المحيط الهندي وثلاث عبور حرجة بالتدفق الحر للتجارة العالمية".

من جانبه، غرد الأسطول الخامس الأمريكي بأن حاملتي USS Nimitz (CVN 68) وCarrier Air Wing 17 مستمرتان في دعم الأمن البحري الإقليمي بشمال بحر العرب.

#ForceToBeReckonedWith The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68) and Carrier Air Wing 17 continue to support regional maritime security from the North Arabian Sea. https://t.co/OfcdzkdfMF

وكانت حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة "يو اس اس نيميتز" قد غادرت منطقة الخليج العربي للمشاركة في تدريبات مالابار المشتركة مع الهند، في الفترة ما بين 17 و20 نوفمبر تشرين الثاني، حسبما أفادت في وقت سابق صحيفة "هندوستان تايمز".

وقبل التدريبات، كانت "يو اس اس نيميتز" متواجدة في منطقة الخليج لما يقرب من شهرين، وهي أطول فترة تقضيها حاملة طائرات أمريكية في المياه منذ 2018.