نشر الأربعاء ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم الإعلامي المصري، باسم يوسف، من وصفهم بصحفيين يعملون لدى قنوات في مصر أو تركيا أو قطر أو لندن، مطالبا إياهم بتوجيه السؤال لمديريهم حول ما إذا كانوا قد طلبوا منه العمل معهم.

وقال يوسف في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لو حضرتك في قناة في مصر أو تركيا أو قطر أو لندن، يا ريت قبل ما تفرد عضلاتك عليا أو تتهمني وتطلع عني إني بتاع عمالة وسبوبة وكده، ياريت بس تتأكد من اللي بيديروا أو بيمتلكوا قناتك عشان كلهم فضلوا يزنوا عليا بالشهور عشان أشتغل معاهم وأعمل البرنامج عندهم وبميزانية مفتوحة عشان أضرب في الناحية التانية"، حسب قوله.

وأضاف الإعلامي المصري قائلا: "فالسبوبة مفيش أسهل منها والمال السياسي مالوش قرار. كوني إني مكبر دماغي ومش عايز أقرف نفسي وبقول ربنا ستار حليم وماليش في جو "أنا معايا سيديهات" مش معناها إنكم تنسوا نفسكم، الي مشغلينكم عارفين بس حينكروا"، حسب قوله.

يذكر أن الإعلامي المصري الذي كان يقدم برنامج "البرنامج" لم يوضح الإعلامي المقصود بتغريدته.