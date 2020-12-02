دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للفنان المصري، محمد عبدالحليم، في منطقة الملك الصالح، قائلين إنه "يتسول" بعد فقدانه العمل.

وعقّب الفنان المصري على ما يتم تداوله في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، حيث قال: "صحتي الحمد لله كويسة.. يا سعادة الباشا أنا ساكن هناك في الملك الصالح وأنا بقعد كل يوم تحت البيت بقعد أشم هوا واتشمس وكده يعني.."

ولفت الفنان المصري إلى أن هناك فنانين يزورونه في تلك المنطقة، قائلا: "حتى أصدقائي بيجولي هناك، يعني أحمد بدير بيجيلي هناك"، في حين قال عن الفتاة التي نشرت الصور وقالت إنه يتسول وإن كانت تسعى للشهرة: "والله ربنا أعلم فيها أنا معرفش يعني هي الي تجاوب على السؤال هذا انا معرفش أجاوبه".

وردا على سؤال حول ما إن كان الفنان بحاجة إلى أي شيء، قال محمد عبدالحليم: "لا الله يخليك كفاية سؤالكم عليا، أنا شكاكر لكم جدا جدا".