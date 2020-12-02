الحكومة الإيرانية تعلن التعرف على المتورطين باغتيال محسن فخري زادة

نشر الأربعاء ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الأربعاء، أن وزارة الأمن تعرفت على الأشخاص المتورطين بمقتل العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة.

وقال ربيعي في تصريحات أطلقها بمقابلة تلفزيونية ونقلتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية: " ان المجلس الأعلى للأمن القومي قد اعلن عن ذلك في وقت سابق، ومن الجهود التي قامت بها وزارة الامن رصدت بعض التحركات ونجحت في السيطرة على المنطقة".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قائلا: "حددت وزارة الامن الأشخاص المتورطين، ويتم التحقيق في جميع الأبعاد وعندما يتم الانتهاء من ذلك، سيتم اتخاذ طبيعة الرد".

وختم ربيعي بالقول: "النقطة المهمة هو ما اشار اليها قائد الثورة بان معرفتنا النووية لم تتأثر ولم يتمكنوا من اغتيالها، وأحد برامجنا هو تعزيز المعرفة الدفاعية البحثية"، على حد تعبيره.