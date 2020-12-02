في مسعى لحل الأزمة الخليجية.. كوشنر يصل إلى قطر وتميم بن حمد باستقباله

الشرق الأوسط
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في مسعى لحل الأزمة الخليجية.. كوشنر يصل إلى قطر وتميم بن حمد باستقباله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الأربعاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقالت الوكالة إن أمير قطر استقبل كوشنر بالديوان الأميري وجرى استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين قطر وواشنطن.

وبحث الطرفان القضايا الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وكان قد كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لـCNN أن صهر الرئيس الأمريكي سيزور السعودية وقطر على رأس وفد، في محاولة لحل الأزمة بينهما.

وتمثل الرحلة محاولة أخيرة من قبل إدارة ترامب لحل خلاف كبير بين حليفين رئيسيين للولايات المتحدة في الخليج ولتحقيق نصر نهائي للسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.

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