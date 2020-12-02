الداخلية السعودية تصدر بيانا حول موعد رفع قيود المغادرة وفتح المنافذ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت السلطات السعودية بيانا توضيحيا، مساء الثلاثاء حول موعد رفع القيود وفتح المنافذ للدخول والخروج من البلاد والذي كان قد صدر فيه بيان في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي حدد الموعد بالأول من يناير/ كانون الثاني 2021.

#عاجل مصدر مسؤول في #وزارة_الداخلية: موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقاً. #واس_عام https://t.co/etXj3x6hyF

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وجاء فيه: "صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 25 محرم 1442 هجرية الموافق 13 سبتمبر 2020 ميلادية، القاضي بأن يكون رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل بعد تاريخ 17 جمادى الأولى 1442 هجرية الموافق 1 يناير 2021 ميلادية؛ تود وزارة الداخلية أن توضح أن موعد رفع القيود على المغادرة، والسماح بفتح المنافذ، سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والله ولي التوفيق".

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، الثلاثاء، تسجيل (263) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19، وتسجيل (11) حالات وفيات وتسجيل (374) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (347,176) حالة، في حين إجمالي عدد الإصابات 357.623 ألف إصابة.