دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، فجر الأربعاء، الضوء على أن الدين والدولة هما مثل الماء والزيت لا يمتزجان مستشهدا بتجربة أوروبا في القرن الـ18 وما أدركته على أيدي عدد من المفكرين حينها.

ذات يوم ليس ببعيد،سندرك ما أدركته أوروبا منذ القرن الثامن عشر، على يد مفكرين مثل فولتير وروسو ومونتيسكيو وغيرهم، أن الدين والدولة مثل الماء والزيت لا يمتجزان، وإن حاول البعض مزجهما بالقوة. تدخل الدين بالدولة،والدولة بالدين، إفساد لكل منهما، فلكل منهما عالمه الخاص، ومجاله الذاتي..

جاء ذلك في تغريدة للحمد على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "ذات يوم ليس ببعيد، سندرك ما أدركته أوروبا منذ القرن الثامن عشر، على يد مفكرين مثل فولتير وروسو ومونتيسكيو وغيرهم، أن الدين والدولة مثل الماء والزيت لا يمتجزان، وإن حاول البعض مزجهما بالقوة. تدخل الدين بالدولة، والدولة بالدين، إفساد لكل منهما، فلكل منهما عالمه الخاص، ومجاله الذاتي.."

الحديث هنا عن الدولة المعاصرة State، وليس عن الدول التقليدية، والقائمة على "تداول الأمر"، مثل الدولة العباسية أو العثمانية أو الفارسية أو الرومانية، وعلى ذلك قس.. https://t.co/KSilzddDxv

وفي تغريدة منفصلة قال الحمد موضحا: "الحديث هنا عن الدولة المعاصرة State، وليس عن الدول التقليدية، والقائمة على "تداول الأمر"، مثل الدولة العباسية أو العثمانية أو الفارسية أو الرومانية، وعلى ذلك قس.."

ويذكر أن الحمد أثار في الأسابيع القليلة الماضية تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدات عن أن "صحيح البخاري يتناقض مع القرآن وتراثنا وفر مادة حية للرسوم المسيئة".