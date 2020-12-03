دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق إلى ما وصفه بـ"ترميم البيت الشيعي" في البلاد، في بيان "يأتي في خضم التعدي الواضح والوقح ضد الله ودينه ورسوله وأولياءه"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في بيان للصدر نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيه: "في خضم التعدي الواضح والوضح ضد الله ورسوله وأولياءه من قبل ثلة من الصبيان لا وعي لهم ولا ورع تحاول من خلاله تشويه سمعة الثوار والإصلاح والدين والمذهب، مدعومة من قوى الشر الخارجية ومن بعض الشخصيات في الداخل.."

وتابع الصدر في بيانه: "أجد من المصلحة الملحة الإسراع بترميم البيت الشيعي من خلال اجتماعات مكثفة لكتابة ميثاق شرف عقائدي وآخر سياسي نرفع فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله بمنهج إصلاحي وحدوي نزيه بلا فاسدين ولا تبعيين".

وختم الصدر بيانه بـ"الإمام الإثنا عشري مقتدى الصدر"، متسائلا: "فهل من مجيب".