شيخ قطري يشبه الدولة العثمانية بالأموية والعباسية: ذهبت ولن تعود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قارن الشيخ القطري، فيصل بن حاسم آل ثاني، بين الدولة العثمانية وبين نظيراتها من الدول الإسلامية الأموية والعباسية، ملقيا الضوء على أن وصفها بالاحتلال يأتي من منطلق قومي جاهلي.

الدولة العثمانية ليست دولة تركيا إنما هي دولة لجميع المسلمين من أهلها حتى وإن كان سلاطينها أصلهم تركي ومثلها كمثل الدولة الأموية والعباسية التين لم تكُنا دول خاصة بالعرب فقط صحيح هي دول ليست بمستوى الخلافة الراشدة وصاحب تلك الدول أخطأ ومظالم لكنها دول لها حسنات ودفاع عن الإسلام

جاء ذلك في تغريدة للشيخ القطري على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "الدولة العثمانية ليست دولة تركيا إنما هي دولة لجميع المسلمين من أهلها حتى وإن كان سلاطينها أصلهم تركي ومثلها كمثل الدولة الأموية والعباسية التين لم تكُنا دول خاصة بالعرب فقط صحيح هي دول ليست بمستوى الخلافة الراشدة وصاحب تلك الدول أخطأ ومظالم لكنها دول لها حسنات ودفاع عن الإسلام".

الدولة العثمانية ذهبت كما ذهب غيرها ولن تعود لكن قلت هذا من أجل تصحيح أوهام زرعها المستعمر ببعض العقول حتى رأينا من يصف الحكم العثماني المسلم بالاحتلال من منطق قومي جاهلي عقيدتي أن المسلم الذي يحكم بالقرآن والسنة والعدل هو حاكم شرعي سواء كان عربي أو تركي او كردي او امزيغي لا فرق

وتابع في تغريدة منفصلة: "الدولة العثمانية ذهبت كما ذهب غيرها ولن تعود لكن قلت هذا من أجل تصحيح أوهام زرعها المستعمر ببعض العقول حتى رأينا من يصف الحكم العثماني المسلم بالاحتلال من منطق قومي جاهلي.."

وأضاف الشيخ القطري في التغريدة ذاتها: "عقيدتي أن المسلم الذي يحكم بالقرآن والسنة والعدل هو حاكم شرعي سواء كان عربي أو تركي او كردي او امزيغي لا فرق".