دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن السيناتور الأمريكي الجمهوري تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن تقديم مشروع قانون، بالتعاون مع أعضاء آخرين بالمجلس، لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمة إرهابية".

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لكروز أن مشروع القانون يطالب وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وأن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير للكونغرس حول ما إذا كانت المعايير القانونية للتصنيف تنطبق على جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار البيان إلى أن السيناتور كروز قدم مشروع القانون بالاشتراك مع كل من السيناتور جيم إينهوفي والسيناتور رون جونسون والسيناتور بات روبرتس، وجميعهم أعضاء في الحزب الجمهوري.

وقال السيناتور كروز: "أنا فخور بإعادة طرح هذا القانون ولتعزيز حرب أمريكا ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف. أثني على عمل الإدارة الحالية في تسمية الإرهاب باسمه ومحاربة انتشار هذا التهديد المحتمل، وأتطلع إلى تلقي المعلومات الإضافية التي يتطلبها هذا القانون الجديد من وزارة الخارجية".

وأضاف: "لقد خلص العديد من أقرب حلفائنا في العالم العربي منذ فترة طويلة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية تسعى إلى بث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسأواصل العمل مع زملائي لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تمول الإرهاب".

من جانبه، قال السيناتور إينهوف إنه "منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، دأبت الجماعات التابعة للإخوان على الدعاية والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود وغيرهم من المسلمين بينما كانت تدعم الإرهابيين الراديكاليين".

وأضاف: "أنا فخور بأننا في ظل إدارة ترامب نستمر في المناداة ومكافحة الإرهاب المتطرف ويسعدني أن أنضم إلى زملائي اليوم في إعادة تقديم هذا التشريع. يجب أن نستمر في إدانة المنظمات الإرهابية الأجنبية ومحاسبتها على الشر الذي ترتكبه".