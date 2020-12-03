نجل العالم النووي الإيراني يوجه رسالة لـ"الأعداء" على هامش مراسم تأبين والده

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية لتابوت بداخله جثمان العالم الإيراني محسن فخري زادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه حامد، نجل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، رسالة لمن وصفهم بـ"الأعداء"، على هامش مراسم تأبين والده، في مدينة دماوند شرق العاصمة طهران.

وقال حامد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "ينبغي على الاعداء ان يتفهموا، بان يقومون به من جرائم واغتيالات، يدل على ضعفهم وافلاسهم؛ وان استمرارهم على هذا النهج الارهابي لن يثني إيران وشعبها عن مواصلة المضي نحو التقدم والرقي".

وأكد حامد على أنه "كلما زادت وتيرة الاغتيالات بحق العلماء الايرانيين، سيزداد العلماء عزيمة لتحقيق المزيد من الانجازات العلمية، وبما يؤكد انه لا يمكن ايقاف مسيرة التقدم والازدهار او اقصائها في البلاد".

ولفت نجل العالم النووي الإيراني إلى أن "الشهيد فخري زادة خطّ دربه نحو الرقي والشموخ في إيران الإسلامية".

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