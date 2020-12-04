دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "جميع الجماعات الارهابية في المنطقة متدربة في مدارس ممولة من قبل السعودية"، على حد تعبيره، وذلك في رد على وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ما قاله زادة في تغريدة: "على مدى عقود كانت الوهابية صنيعة القوى الاستعمارية، هي المصدر الوحيد للتعصب الاعمى والكراهية والإرهاب في منطقتنا وخارجها.. الحقيقة هي ان جميع الجماعات الإرهابية في منطقتنا قد تدربت في مدارس تمولها السعودية".

وأضاف المتحدث الإيراني: "لا يمكن لأي قدر من الغموض الذي يثار من قبل السعوديين إخفاء هذه الحقيقة القبيحة، فالجرائم في اليمن وقضية (قتل) خاشقجي سيئة الصيت تشكل بعضا من ممارساتهم.. إن أحدث ممارساتهم هو الوقوف جنبا إلى جنب مع الراعي الرئيسي للإرهاب الحكومي [إسرائيل] ضد الفلسطينيين.. على السعوديين تغيير هذا النهج. فلم يعد من الممكن استمرار سياسة اثارة التوتر".

ويذكر أنم الجبير قال في تغريدات سابقة: "يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران.. ربما عندما يحدث -لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضاً!".

وتابع في تغريدة منفصلة: "الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979. يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني".