شعار اليوم الوطني في قطر 2020 يثير تفاعلا

نشر الجمعة ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الحكومة القطرية عن شعار اليوم الوطني للبلاد في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري المتمثل بـ"نحمدك يا ذا العرش" الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

شعار #اليوم_الوطني_القطري 2020: #نحمدك_يا_ذا_العرش #قطر https://t.co/jSzHKtkcBK

ونشرت صفحة التواصل الحكومي بقطر مقطع فيديو يعرض تسلسلا زمنيا لشعارات اليوم الوطني بالبلاد منذ العام 2008 وصولا للعام 2020.

وتحتفل دولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر كل عام بذكرى تأسيسها في عام 1878 على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في الدولة، وفقا لموقع الديوان الأميري القطري.

ويشار إلى أن اليوم الوطني لقطر يأتي هذا العام مع استمرار الأزمة الخليجية بين الدوحة من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، في الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار إلى زيارة جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للمنطقة في محاولة لإجاد حل.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذا الشعار:

نحمدك يا ذا العرش والملك والعطا ونرضى بحكمك في جميع الفعايل المؤسس #نحمدك_يا_ذا_العرش #اليوم_الوطني https://t.co/F1MynFpWnj

أروع شعار من أروع الأشعار ❤️🇶🇦 #نحمدك_يا_ذا_العرش https://t.co/T4wsXSq8Ih