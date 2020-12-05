الجيش الإسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 13 عاما.. وإدانة أممية

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
  • عبير سلمان
الجيش الإسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 13 عاما.. وإدانة أممية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لقي طفل فلسطيني، يبلغ من العمر 13 عاما، حتفه بنيران جنود إسرائيليين في الصفة الغربية، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

ودان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، قتل الطفل الفلسطيني واصفا الأمر بـ"الحادثة الصادمة وغير المقبولة".

وكشف مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل، علي أبو عليا، أصيب برصاصة حية في بطنه أثناء احتجاجات ضد بناء مستوطنات إسرائيلية شمال مدينة رام الله، في حين نفى الجيش الإسرائيلي استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين.

وأكد ملادينوف أن على إسرائيل فتح تحقيق بالحادثة، وأضاف قائلا: "يتمتع الأطفال بحماية خاصة تحت القانون الدولي ويجب حمايتهم من العنف"، حسب قوله.

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.