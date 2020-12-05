دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجاب الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، االسبت، على سؤال حول موقفه من "الصلح" بين بلاده وقطر، بالتأكيد على أنه يصادق صديق المملكة ويحارب عدوها.

ووجه أحد المغردين سؤالا للأمير، الذي خاض العديد من المعارك الكلامية مع إعلاميين في قناة الجزيرة القطرية حول الأزمة الخليجية، قال فيه: "رايك في الصلح السعودي القطري إن حدث".

وأعاد بن مساعد نشر التغريدة وألحقها بصورة تتضمن تعليقا سابقا له حول القضية وقال فيها: "سبق وغردت بهذا منذ أكثر من سنة وأراه ردًا كافيًا على سؤالك سلمك الله وعلى أسئلة مشابهة"، حسب قوله.

وكان قد قال الأمير السعودي سابقا: "أكتب هنا مدافعا عن مواقف بلادي وأصادق من يصادقها وأعادي من يعاديها وما يحدد مواقفي في هذا الأمر مصلحة بلادي التي يحددها ولاة أمرنا مولاي الملك وسيدي ولي العهد حفظهما الله ونصرهما ووفقهما لكل ما يحب ويرضى".

وتابع بن مساعد في رده قائلا: "نحن سلم لمن سالموا وحرب لمن حاربوا، وكل السعوديين بحول الله كذلك كل يقدم لبلاده ما يستطيعه وكل يضحي بما يقدر عليه وأجل المضحين وأشرفهم جنودنا في الجبهة"، حسب قوله.

سبق وغردت بهذا منذ أكثر من سنة وأراه ردًا كافيًا على سؤالك سلمك الله وعلى أسئلة مشابهة https://t.co/ZffziUauS2 https://t.co/wfKw67CKCA

وكانت قد أصدرت الكويت بيانا الجمعة، أعلنت فيه قرب التوصل لاتفاق من أجل إنهاء الخلاف بين الرياض وقطر، وما لاقى ردود فعل مرحبة من الجانبين.