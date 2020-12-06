نشر الأحد ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسدلت الكويت الستار على الانتخابات التشريعية في البلاد أو ما يُعرف بـ"انتخابات مجلس الأمة 2020"، والتي أسفرت نتائجها الأولية عن غياب العنصر النسائي في البرلمان، إذ لم تنجح أي نائب من النساء بحجز مقعد لها، بما في ذلك النائب صفاء الهاشم التي أثار عدم نجاحها ردود فعل متابينة نظرا لتصريحاتها المثيرة للجدل حول الوافدين.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الأمة وعددهم 50 عضوا، توزعوا على دوائر خمس ونجح عشرة نواب في كل دائرة.

ولفتت وسائل إعلام كويتية إلى أن نسبة التغيير في البرلمان الجديد بلغت 62% في حين بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 60%.

غياب العنصر النسائي عن "مجس الأمة" شكل حدثا فارقا في هذه الانتخابات، إذ خسرت الهاشم الانتخابات، وذلك بعد أن نجحت في 3 دورات سابقة.

عدم نجاح صفاء الهاشم أثار موجة من ردود الفعل المتباينة، فقد عبر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهذه النتيجة في حين حزن آخرون على سقوطها في الانتخابات.

وكانت قد اشتهرت الهاشم بتصريحاتها المثيرة للجدل حول الوافدين في بلادها، إذ كانت قد طالبت بعدم منح الوافدين رخصا لقيادة السيارات وفرض ضريبة على مشيهم في الطرقات.

وفيما يلي بعض التغريدات حول سقوط الهاشم بالانتخابات:

المجلس مو حلو بدون #صفاء_الهاشم 💔

إلى أهلنا وإخواننا الوافدين من أجلكم أسقطنا #صفاء_الهاشم وأعطوني أحلى ريتويت لترى رد التحية منكم على هذا السقوط♥️ @safaalhashem