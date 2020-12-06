نشر الأحد ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2020

عام على الأزمة الخليجية.. هذه أبرز تصريحات ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الإعلامي السعودي، تركي الحمد، الأحد، أن العلاقة مع قطر ستبقى مبنية على "الشك والريبة والتوجس" حتى لو توصلت أطراف الأزمة الخليجية لاتفاق على حل لإنهائها، وذلك وسط أنباء حول قرب التوصل لصيغة نهائية لاتفاقية بهذا الصدد.

وقال الحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "وحتى لو حدث رفع المقاطعة عن قطر، لهذا الظرف أو ذاك، فإن الشك والريبة والتوجس سيبقى هو عنوان العلاقة معها"، حسب قوله.

وتابع الإعلامي السعودي في اتلغريدة نفسها قائلا: "فما فعله نظام الحمدين بحق جيرانهم، وخاصة السعودية، أمر من الصعب غفرانه، إذ كيف تتآمر على وجودي وكياني وتتأمل الغفران الكامل، وعفى الله عما سلف بجرة قلم"، على حد تعبيره.

وحتى لو حدث رفع المقاطعة عن قطر، لهذا الظرف أو ذاك، فإن الشك والريبة والتوجس سيبقى هو عنوان العلاقة معها، فما فعله نظام الحمدين بحق جيرانهم، وخاصة السعودية، أمر من الصعب غفرانه، إذ كيف تتآمر على وجودي وكياني وتتأمل الغفران الكامل، وعفى الله عما سلف بجرة قلم..

ويأتي هذا التعليق بالتزامن مع أنباء حول قرب التوصل لاتفاق بين أطراف الأزمة الخليجية لإنهائها وذلك ضمن جهود الوساطة الكويتية وبمساهمة من جانب إدارة ترامب.