نشر الاثنين ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2020

لحظة وصول الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى أبوظبي على متن أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اعتذرت شركة طيران "فلاي دبي" للمسافرين على تأخرهم بعد الوصول إلى مطار دبي الدولي على متن رحلة تسيرها الشركة من إسرائيل إلى الإمارة، صباح الاثنين.

وقال متحدث باسم فلاي دبي في بيان وصل CNN بالعربية نسخة منه: "نعتذر للـ155، الذين تأخروا عند وصولهم صباح اليوم (الاثنين)، نراجع الأسباب وراء هذا التأخير، ونفهم أن ذلك كان غير مريح لجداول مسافرينا.."

وأضاف المتحدث في بيانه: "هذه ليست مقاييس الخدمة التي نتوقعها لأي من مسافرينا ونعيد التحقق من العملية والإجراءات للحيلولة دون تأخير على الرحلات اللاحقة".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا تقارير عن تأخير في عملية دخول إسرائيليين إلى في مطار دبي الدولي.

وعلمت CNN أن وزارة الخارجية الإماراتية بصدد إصدار بيان حول هذه الحادثة.