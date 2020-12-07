نشر الاثنين ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لن تشترط سجلا جيدا لحقوق الإنسان عند بيع الأسلحة لمصر، وذلك حسبما قال أثناء مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المصري، عبدالفتاح السيسي.

وقال ماكرون: "أعتقد أن وضع مثل هذه الحالة الشرطية لن يدفع الموضوعات التي نناقشها إلى الأمام للحظة، لأنها ستكسر النقاشات حولها وستضعف شركاءنا في حربهم ضد الإرهاب"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس الفرنسي قائلا: "لذلك فهذا الأمر لن يكون مؤثرا على صعيد حقوق الإنسان وسيكون غير فعال بمحاربة الإرهاب، لذلك لن أفعل (وضع شرط حقوق الإنسان)"، حسب قوله.

وانتقدت منظمات حقوقية غير حكومية عدة سجل مصر بما يخص حقوق الإنسان قبل الزيارة، فقد حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، في مقال نشرته صحيفة "Le Monde" الفرنسية من أن تذهب إلى جيش "ثري بالفعل" بل يجب أن تذهب إلى مؤسسات مدنية موثوقة مثل المستشفيات المصرية التي تخدم الشعب المصري بشكل مباشر، حسب قولها.