الخارجية العراقية: البابا فرنسيس يزور بلاد ما بين النهرين العام المقبل

نشر الاثنين ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن البابا فرنسيس سيزور العراق في مارس/أذار المقبل، وفقا للبيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وقالت الخارجية العراقية: "إنه لمن دواعي سرورنا الاعلان عن ان قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 الى 8 اذار من العام 2020".

وأضافت الوزارة بالقول: "ان زيارة البابا الى العراق، بلاد ما بين النهرين، وارض الرسل والانبياء ، وموطن اور والنبي ابراهيم، تمثل حدثا تاريخياً ، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم".

وتابعت الخارجية العراقية: "كما انها تمثل رسالة سلام الى العراق والمنطقة باجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الانساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح"، حسب قولها.