نشر الاثنين ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التصريحات التي هاجم بها إسرائيل على هامش حوار المنامة 2020 في البحرين.

هجوم رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل على إسرائيل خلال مؤتمر إقليمي في المنامة لم يبق ولم يذر.. قوة استعمارية غربية تغتصب ارض الفلسطينيين،والاسرائيلي يعقب والأكيد انه تمنى انه لم يحضر .. https://t.co/9cKeHW9QsY

الفيصل قال في تصريحاته: ""الحكومة الإسرائيلية تصور نفسها كمُحبة للسلام وحاملة للقيم السامية، زعموا أنهم حماة لحقوق الإنسان، وادعوا أنهم الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، صوروا أنفسهم كدولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها".

وأضاف الأمير تركي الفيصل: "أعلنوا (إسرائيل) الحرب ضد حماس باعتبارها حركة إرهابية، أعربوا عن رغبتهم في أن يكونوا أصدقاء للسعودية... جميع الحكومات الإسرائيلية تعتبر آخر قوى العالم الغربي الاستعمارية".

من جهته غرد غابي إشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، عبر حسابه في تويتر، واصفا ما قاله "الممثل السعودي في مؤتمر المنامة" بأنها "اتهامات كاذبة"، وإنها "لا تعكس روح التغيير التي تمر بها المنطقة".

وتفاوت التفاعل بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، على تصريحات الفيصل بين من وثف الهجوم بأنه "لم يبق ولم يذر" وبين من قارن تصريحاته بما قاله الوزير الإسرائيلي، فيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

ماذكره واقع ليست اتهامات كاذبة كما تزعم #تركي_الفيصل يمثلنا ونفتخر به كسعوديين السعودية وقيادتها خط أحمر ياصغير 🇸🇦✋️ https://t.co/LNUu3ijx8P https://t.co/HLixanMV3m

كانت وما زالت العدو الأول والخطر الأكبر لدول المنطقة هجمة مرتدة قوية بطلها #تركي_الفيصل وقعت كالقذيفة على سرطان التطبيع المنتشر وحطّم آمال الصهاينة وأعوانهم الاحتلال الى زوال مهما طال عمره ومهما التف حوله المطبعون https://t.co/05v56Gej0o

#مترجم رئيس الاستخبارات #السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل خلال مؤتمر إقليمي في المنامة'يهاجم الحليف للامارات والبحرين: " #إسرائيل قوة استعمارية غربية". https://t.co/1KWTc2WrI5