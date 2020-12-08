مصر تُعلق على جهود إنهاء الأزمة مع قطر وتأمل بالتوصل لـ"حل شامل"

نشر الثلاثاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2020

عام على الأزمة الخليجية.. هذه أبرز تصريحات ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت وزارة الخارجية المصرية عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لرأب صدع العلاقات بين الدول العربية في ظل ما يُعرف بـ"الأزمة الخليجية" مع قطر.

ورد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، على سؤال حول المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة، قائلا إن مصر تقدر استمرار "الجهود المبذولة من جانب سمو أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية"، وفق ما ذكرته الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وتابع حافظ قائلا: "نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه"، حسب قوله.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن بلاده تضع التضامن والاستقرار والأمن العربي "في الصدارة" انطلاقا من مسؤولياتها ووضعها.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، قبل أيام قليلة، أن الأزمة الخليجية شهدت "محادثات مثمرة" بين الأطراف التي أكدت على حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر في يونيو/حزيران من عام 2017، متهمة الدوحة بتمويل ودعم جماعات إرهابية وتقويض أمن واستقرار المنطقة.