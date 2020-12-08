نشر الثلاثاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق لها على الحادثة، دانت الخارجية التركية احتجاز قوات الجنرال خليفة حفتر، سفينة تديرها شركة تركية وطاقمها التركي، مطالبة بالإفراج الفوري عنها الثلاثاء.

وقالت الخارجية التركية تعقيبا على الحادثة إنها تُدين " بشدة احتجاز مليشيات حفتر سفينة تديرها شركة تركية بطاقم تركي قبالة مدينة مرسى سوسة في ليبيا وتطالب بالإفراج الفوري عنها لاستئناف رحلتها"، حسب تعبيرها.

وأضافت الوزارة قائلة: "نؤكّد مرة أخرى أنه في حال استهداف المصالح التركية في ليبيا فسيكون لذلك عواقب وخيمة، وسنعتبر من فعل ذلك هدفاً مشروعاً"، على حد قولها.

وكان قد أعلن المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، احتجاز سفينة ترفع علم جامايكا وكشف أن 7 من طاقمها من الجنسية التركية و7 من الجنسية الهندية وواحد من أذربيجان.