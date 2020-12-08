تويتر يكشف عن أبرز محادثات 2020 في السعودية مصر والإمارات

الشرق الأوسط
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صورة من الحفل الافتراضي الذي أقامه موقع تويتر بمناسبة نهاية 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سلّط موقع تويتر الضوء على أبرز المحادثات التي شهدتها المنصة على مدار العام في عدد من الدول العربية، مثل السعودية، مصر والإمارات العربية المتحدة.

واستعرض تويتر القصص التي قادت المحادثات العامة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة بالمملكة في العام 2020 عبر استخلاص البيانات من الوسوم والحسابات إلى مقاطع الفيديو والصور.

ومن بين أكثر القصص الملهمة التي أعيد تغريدها، كان تسليط زيد الشمري الضوء على تفاني والدته والتزامها بالعمل على شاحنة الطعام الخاصة بهم على الرغم من مرضها.

كما نشرت berela_b@ مقطع فيديو صورته لترويج متجر والدها للأدوات المكتبية، ودعت الأشخاص لزيارة المتجر.

وكانت أحد أكثر التغريدات حصداً للإعجاب في عام 2020، من mmj_96@ الذي نشر مقطع فيديو مؤثر لسيدة معروفة بعطائها، ويبين الفيديو رد فعلها عند تلقيها هدية.

ومن بين أكثر التغريدات التي تم اقتباسها، كانت مسابقة التصوير الفوتوغرافي بين mrz_4l@ و1KindofMadness@ التي انتشرت في المملكة العربية السعودية. وحظيت المسابقة باهتمام واسع النطاق وحظيت بدعم مشاهير.

أما في الإمارات، وبعد استخلاص البيانات، كشف تويتر عن أن الموضوعات المرتبطة بالحكومة كانت من ضمن أكبر المحادثات، والتي تصدرها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

فخلال هذا العام المضطرب، استحوذت تغريدات الشيخ محمد على تفاعل كبير في الإمارات طوال عام 2020. وكانت التغريدة الأكثر إعجاباً هذا العام هي مشاركته دعواته وتعازيه للشعب اللبناني، بعد انفجار بيروت.

يذكر أن الشيخ محمد كان قد أعلن عن عدد من المبادرات عبر حسابه الرسمي على تويتر، والذي يتابعه أكثر من 10 ملايين شخص، مثل افتتاح "ساحة الوصل" قلب إكسبو النابض في موقع إكسبو دبي 2020، إطلاق تطبيق "المتسوق السري" لتقييم كافة الخدمات الحكومية، إطلاق أول مهمة إماراتية وعربية لاستكشاف القمر وغير ذلك.

وفي مصر، سلّط تويتر الضوء على تغريدات طريفة تم إعادة تغريدها بكثرة. فبينما واجه العالم أوقاتاً عصيبة وغير مسبوقة في عام 2020، لجأ المغردون هناك الى المنصة للتخفيف عن أنفسهم من خلال التغريدات والصور المضحكة.ومن أبرز التغريدات الطريفة التي أعيد تغريدها، تغريدة للفنان الكوميدي محمد هنيدي (OfficialHeny@) يمزح فيها عن الطقس الحار.

كما شارك تاز محمد (TazzMuhammed@) مقطع فيديو لنفسه وهو يغني هاكونا ماتاتا من ديزني.

أما أمل أسامة وهبي (WahbiAmi@) فقد اختارت مشاركة مقطع فيديو مضحك لمناقشة بين أطفال.

وقد ارتبطت العديد من تغريدات المشاهير هذا العام بجائحة كوفيد_19، فبينما اتجه بعضهم إلى حث الناس على البقاء بأمان، ركز آخرون على الحفاظ على الإيجابية ورسم الابتسامة على وجوه متابعيهم. فمن بين تغريدات المشاهير الأكثر حصداً للإعجاب، كانت تغريدة للممثل المصري يوسف الشريف (ElSherif@) ينشر صورة لنفسه في أحد المكاتب.

كما شارك الفنان المصري أحمد حلمي (ahelmy@) صورة لنفسه وهو يمزح حول الصيف ويبدو أنه لا يلوح في الأفق بسبب فيروس كورونا.

كما أرسل لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا (MoamenZakaria@) رسالة شكر لمتابعيه لدعواتهم ودعمهم بعد تشخيصه بفيروس كورونا.

يذكر أنه للاحتفال بنهاية العام، أطلق تويتر الرمز التعبيري السنوي والذي سيظهر عند التغريد باستخدام أحد الوسوم التالية باللغتين الإنجليزية والعربية #ThisHappened #ThisHappened2020 و حدث_في_2020.

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