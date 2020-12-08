نشر الثلاثاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إدارة ترامب أدرجت سفير إيران لدى الحوثيين في اليمن، حسن إيرلو، على قوائم العقوبات واصفا إياه بـ"ضابط الحرس الثوري".

وكتب بومبيو في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "صنفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، حسن إيرلو، ضابط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وشخصا وجامعة تدعم عمليات التجنيد الخاصة بفيلق القدس".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي في التغريدة نفسها قائلا: "دعم إيران للحوثيين يشعل الصراع في اليمن ويفاقم عدم الاستقرار في البلاد".

وكانت قد أعلنت طهران في أكتوبر/تشرين أول الماضي تعيين سفيرا لها لدى صنعاء، ما أثار استنكار الحكومة اليمنية المعترف بها من جانب الأمم المتحدة.