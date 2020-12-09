مقارنة تغريدتين عن مصر وإيران لـ"هيومن رايتس" تثير ضجة بين مغردين بالسعودية.. والأمير سطام يعلق

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية لرجل يضع ملصقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تغريدة نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع نشطاء بمقارنتها بتغريدة سابقة عن إيران قبل نحو 8 أشهر.

التغريدة التي نشرتها هيومن رايتش ووتش، الثلاثاء، كانت لتقرير قالت في: "لا يمكن لـ @AlbankAldawli أن يموّل مشاريع صحية في مصر لمواجهة فيروس كورونا دون الاكتراث لقمع سلطات البلاد بحق الموظفين الطبيين، الذين يُسجنون لمجرد التعبير عن مخاوفهم".

وتابعت المنظمة في تغريدة منفصلة: "هناك حملات تضليل (معتادة) تقول إن @hrw_ar  تدعو لوقف برنامج القرض لمواجهة فيروس كورونا. غير صحيح، طبعا.. ندعو البنك الدولي لتفعيل سياساته المناهضة للانتقام، وذلك بالحث علنا بالإفراج عن الأطباء المسجونين وإنهاء الحملة ضد نقابة الأطباء. هذا جزء لا يتجزأ من الاتفاقية الموقعة مع مصر".

وقارن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تقرير المنظمة هذا عن مصر بتقرير سابق نشرتها المنظمة بتاريخ الـ8 من أبريل/ نيسان 2020، وقالت فيه: "على أمريكا تخفيف عقوباتها على إيران في ظلّ أزمة فيروس كورونا".

وقالت المنظمة في تقريرها إنّ "العقوبات الاقتصادية الواسعة التي تفرضها الولايات المتحدة تؤثر سلبا في قدرة الحكومة الإيرانية على الاستجابة الملائمة للتداعيات الصحية المتصاعدة لتفشي وباء كوفيد-19 العالمي، الناتج عن فيروس كورونا. على الولايات المتحدة التحرّك فورا لتخفيف عقوباتها على إيران وتوسيع نطاق ترخيص المواد المعفاة من العقوبات لتأمين حصول إيران على الموارد الإنسانية الأساسية في ظلّ الوباء".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

 

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صورة ارشيفية لرجل يضع ملصقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش
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