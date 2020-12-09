دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تغريدة نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع نشطاء بمقارنتها بتغريدة سابقة عن إيران قبل نحو 8 أشهر.

لا يمكن لـ @AlbankAldawli أن يموّل مشاريع صحية في #مصر لمواجهة #فيروس_كورونا دون الاكتراث لقمع سلطات البلاد بحق الموظفين الطبيين، الذين يُسجنون لمجرد التعبير عن مخاوفهم https://t.co/kzTgbOFXWw https://t.co/QkED54RQZo

التغريدة التي نشرتها هيومن رايتش ووتش، الثلاثاء، كانت لتقرير قالت في: "لا يمكن لـ @AlbankAldawli أن يموّل مشاريع صحية في مصر لمواجهة فيروس كورونا دون الاكتراث لقمع سلطات البلاد بحق الموظفين الطبيين، الذين يُسجنون لمجرد التعبير عن مخاوفهم".

وتابعت المنظمة في تغريدة منفصلة: "هناك حملات تضليل (معتادة) تقول إن @hrw_ar تدعو لوقف برنامج القرض لمواجهة فيروس كورونا. غير صحيح، طبعا.. ندعو البنك الدولي لتفعيل سياساته المناهضة للانتقام، وذلك بالحث علنا بالإفراج عن الأطباء المسجونين وإنهاء الحملة ضد نقابة الأطباء. هذا جزء لا يتجزأ من الاتفاقية الموقعة مع مصر".

وقارن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تقرير المنظمة هذا عن مصر بتقرير سابق نشرتها المنظمة بتاريخ الـ8 من أبريل/ نيسان 2020، وقالت فيه: "على أمريكا تخفيف عقوباتها على إيران في ظلّ أزمة فيروس كورونا".

وقالت المنظمة في تقريرها إنّ "العقوبات الاقتصادية الواسعة التي تفرضها الولايات المتحدة تؤثر سلبا في قدرة الحكومة الإيرانية على الاستجابة الملائمة للتداعيات الصحية المتصاعدة لتفشي وباء كوفيد-19 العالمي، الناتج عن فيروس كورونا. على الولايات المتحدة التحرّك فورا لتخفيف عقوباتها على إيران وتوسيع نطاق ترخيص المواد المعفاة من العقوبات لتأمين حصول إيران على الموارد الإنسانية الأساسية في ظلّ الوباء".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

قمة التناقض وعدم المصداقية تكشف حقيقة هذه المنظمات, فهي كانت تنادي بتخفيف العقوبات على إيران بسبب مواجهة كورونا لكنها اليوم ترفع شعار الموت لشعب #مصر بذريعة الحقوق وتجاهلت مواجهة كورونا, ما نراه من هذه المنظمات دائما توجه سهام الإتهام للعرب وتتجاهل الطوام العظام في الدول الأخرى https://t.co/00HQlZtucE

منظمة هيومن رايتس ووتش : - بخصوص : #ايران على امريكا تخفيف عقوباتها عليها لمواجهة #كورونا .. - بخصوص #مصر : على البنك الدولي عدم تمويل المشاريع الصحية في مصر .. ‼️ منظمة ( حقيرة ) لأبعد الحدود تُتاجر بكل دناءة بشعارات حقوق الانسان حسب أجنداتها المشبوهة و جهة التمويل .. https://t.co/BR5hHq2ghB

منظمة هيومن رايتس ووتش القطرية.. بين ايران ومصر كـيــف نـخــفـي حـبــنـا والــشــوق فـاضــح https://t.co/Ec7wj4Xgl7