تحرك سريع من البيت الأبيض لإتمام بيع الإمارات مقاتلات F-35

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجمع التأييد في مجلس الشيوخ حول صفقة بيع مقاتلات F-35 المتطورة للإمارات وذلك في محاولة للحيلولة دون التصويت لمنعها.

ووفقا لمصدر في مجلس الشيوخ، فإن جاريد كوشنر، صهر ومستشار ترامب شارك في مكالمة هاتفية مع مجلس الشيوخ، الثلاثاء، حول صفقة بيع أسلحة للإمارات يبلغ قيمتها 23 مليار دولار وتضم طائرات F-35 وطائرات مسيرة وذخيرة.

وعبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بشقيه الديمقراطي والجمهوري عن قلقلهم من الصفقة بما في ذلك السرعة التي يتم الدفع بها واحتمال تأثيرها على حقوق الإنسان والأمن بشكل عام في المنطقة، بالإضافة إلى التساؤل فيما اذا كان الكونغرس قد انخرط بالشكل المناسب في هذه العملية.

وحاولت CNN التواصل مع البيت الأبيض للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن السيناتور كريس ميرفي أعلن عبر تغريدة الأسبوع الماضي أنه والسيناتور روبيرت مينينديز والسيناتور راند بول تقدموا معا بمشروع قرار لمنع هذه الصفقة، ومن المتوقع أن يتم التصويت على ذلك الأسبوع الجاري، في حين من غير الواضح إن كانت الصفقة ستحظى بتأييد كاف لتمريرها.