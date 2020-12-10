نشر الخميس ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN)-- قال ممثلو الادعاء الإيطاليون، الخميس، إنهم أنهوا تحقيقهم في خطف وتعذيب وقتل طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني بالقاهرة في 2016، وحددوا أسماء أربعة مصريين مشتبه بهم - ثلاثة من أفراد قوات الأمن الوطني والأخير شرطي.

كان ريجيني في طريقه لحضور حفل في القاهرة عندما اختفى في أواخر يناير كانون الثاني 2016. تم اكتشاف جثته في أوائل فبراير شباط في حفرة خارج العاصمة وظهرت عليها آثار التعذيب.

وقال مكتب المدعي العام في روما إنه أنهى التقييمات النهائية للأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق الأولي. في إطار الإجراءات الجنائية المفتوحة، أرسل مكتب المدعي العام إخطارًا بانتهاء التحقيقات إلى محام الدفاع العام لأربعة مواطنين مصريين، حسبما أفاد مكتب المدعي العام في بيان أرسل إلى شبكة CNN.

وقالت محامية عائلة جوليو ريجيني، أليساندرا باليريني، لشبكة CNN يوم الخميس، إن 3 من المشتبه بهم هم عقداء أو لواءات في جهاز الأمن القومي المصري، وأن المشتبه به الرابع هو مُحقق تابع لشرطة القاهرة.

ويشتبه بارتكابهم جريمة "الاختطاف الجماعي". كما يخضع أحدهم للتحقيق بتهمة "التواطؤ في إصابات شخصية خطيرة وكذلك جريمة التواطؤ في القتل العمد"، بحسب بيان النيابة.

لم يتم إثبات جريمة التعذيب في إيطاليا حتى يوليو تموز 2017، مما يعني أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى المشتبه بهم فيما يتعلق بعلامات التعذيب الموجودة على جثة ريجيني.

وقال مكتب المدعي العام: "كما يقتضي قانون الإجراءات الجنائية، أمام المشتبه بهم ومستشارهم القانوني الآن عشرين يومًا لتقديم المذكرات والوثائق وربما طلب الاستماع إليهم".

في غضون ذلك، قال المدعي العام المصري في 30 نوفمبرتشرين الثاني إن الجاني المتورط في مقتل ريجيني لا يزال مجهولاً، وسيتم إغلاق ملف التحقيق في الحادث مؤقتًا.