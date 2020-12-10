نشر الخميس ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق سلام بأنها "خطوة هامة" لصالح "الاستقرار والتعاون الإقليمي".

وقال السيسي، في صفحته عبر فيسبوك: "تابعت باهتمام بالغ التطور المُهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية".

وأضاف السيسي: "أثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا".

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين، تزامنا مع إعلانه التوقيع على مرسوم تعترف فيه الولايات المتحدة بالصحراء المغربية كجزء من المغرب.

وقال ترامب إن استقلال الصحراء الغربية المتنازع عليها بين جبهة البوليساريو والمغرب منذ سبعينات القرن الماضي، يعتبر حلا غير واقعي.

وتعد المغرب رابع دولة عربية تتوصل إلى الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في غضون الشهور الأخيرة.

ومنذ أغسطس آب الماضي، توصلت الإمارات والبحرين والسودان إلى اتفاق على إقامة علاقات مع إسرائيل.