توكل كرمان تغرد عن المصالحة الخليجية وكيف ستثبت مواقفها: لا بأوامر من قطر أو تركيا

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لتوكل كرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن المصالحة الخليجية في إشارة إلى الجهود المبذولة لإجاد حل للأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين (بالإضافة إلى مصر) من جهة وقطر من جهة أخرى، ستثبت مواقفها من التحالف الذي تقوده الرياض لـ"إعادة الشرعية" في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة لكرمان على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: "ما يعنيني من المصالحة الخليجية أنها ستثبت ان مواقفي من تحالف العدوان والشر السعودي الاماراتي سببها فقط ما ترتكبه الدولتان من تدمير وتمزيق ممنهج لبلادي، لا بأوامر من الدوحة ولا بإملاء من أنقرة، من يأمرني ويملي علي مواقفي فقط هي المبادئ التي أؤمن بها وأقدسها وأضعها فوق كل اعتبار".

وفي يونيو حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط مساع لحل الأزمة.

وفي بيان مقتضب يوم الجمعة الماضي، أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر الصباح، إجراء مباحثات "مُثمرة" لتسوية الأزمة الخليجية.

وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أكد أن السعودية تمثل الإمارات والبحرين ومصر خلال المباحثات، مُعتبرًا أن ذلك يعكس مكانة المملكة و"دورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة".

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صورة أرشيفية لتوكل كرمان
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