سفير الإمارات بأمريكا يعلق على فشل مشروعين لوقف بيع بلاده مقاتلات F-35

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، على فشل مشروعي قرار بمجلس الشيوخ لمنع بيع بلاده أسلحة ومقاتلات متطورة من طراز F-35.

Ambassador Al Otaiba responds here ↓ on today’s votes. “The UAE deeply appreciates the consideration of all Senators on today’s votes. Continued US support enables the UAE to take on more of the burden for our collective security – ours, yours and our partners. (1/3)

وقال العتيبة وفقا لما نشرته السفارة الإماراتية: "الإمارات العربية المتحدة تقدر بعمق اعتبارات جميع السيناتورات في تصويت اليوم، استمرار الدعم الأمريكي يمكن الإمارات من تحمل عبئ أكبر على أمننا الجماعي، أمننا وأمنكم وأمن شركائنا".

وتابع العتيبة قائلا: "هذا يحسن التوافقية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ويسمح لنا بأن نكون أكثر فعالية معًا. يجعلنا جميعًا أكثر أمانًا.. دولة الإمارات العربية المتحدة المنفتحة والمتسامحة والموجهة نحو المستقبل، ترسم مسارًا إيجابيًا جديدًا للشرق الأوسط. نحن ملتزمون بخفض التصعيد الإقليمي والحوار".

وأضاف السفير الإماراتي: "نتطلع إلى تعميق علاقتنا مع الولايات المتحدة التي استمرت 49 عامًا حيث نعمل معًا لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة العالمية والمناخ وانتشار الأسلحة النووية والصراعات الإقليمية".

وصوت بالرفض للقرار الأول 50 عضوًا مقابل 46 صوتوا لصالحه في مجلس الشيوخ. وهذا يعني أن الأعضاء المعارضين للصفقة خسروا، أما مشروع القرار الثاني، الذي كان يهدف إلى وقف بيع مقاتلات اف 35 إلى الإمارات، فنال رفض 49 عضوا مقابل دعم 47.

ويشار إلى أن السناتور الجمهوري راند بول والسناتور الديمقراطي بوب مينينديز وكريس مورفي يعارضون ما قيمته 23 مليار دولار من طائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة من طراز F-35 وأسلحة أخرى لمجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك المخاوف من تصعيد سباق التسلح في المنطقة غير المستقرة.