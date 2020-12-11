"آفاق 2020".. نظرة على مشاريع دعم حماية البحر المتوسط من التلوث

نشر الجمعة ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال التقرير النهائي لمبادرة "آفاق 2020"، إن ما يقرب من 80% من تلوث البحر المتوسط مُكون من النفايات البلدية الصلبة ومياه الصرف الصحي الحضرية والتلوث الصناعي.

وتشكل المبادرة جهداً يجمع البلدان الشريكة في الاتحاد من أجل المتوسط وهيئات حكومية وأخرى غير حكومية ومؤسسات مالية دولية، إضافة إلى الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. ونظمت المبادرة 4 عناصر متصلة تهدف للاستثمار فيها للحد من التلوث والوقاية منه، وبناء القدرات، والمراجعة والرصد والبحث في آلية تحقيق أهدافها. وقد أنجزت المرحلة الأولى من مبادرة آفاق (2007 - 2014) أسس الوقاية من التلوث في البحر الأبيض المتوسط، بينما دشنت المرحلة الثانية لتعزيز ما تحقق في الأولى والاستمرار في الحد من التلوث.

واعتمدت المبادرة مجموعة من المؤشرات كأداة أساسية لقياس الاتجاهات ومتابعة التقدم المنجز في تنفيذ الأطر التنظيمية الإقليمية والوطنية، لتقييم الضغوط على البحر الأبيض المتوسط.

إليكم نظرة على المبادرة في هذا الإنفو غرافيك.