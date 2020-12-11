تداول صور مرض فيفي عبده.. والفنانة ترد بتسجيل صوتي

نشر الجمعة ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتقارير زعموا أنها للفنانة المصرية، فيفي عبده بعد تعرضها لأزمة صحية مثيرين بذلك العديد من التكهنات.

مساء الفل من مصر أم الدنيا بشكرك على حبك لي وأنا بحبك اوي https://t.co/4m1k4I0sPc

الفنانة المصرية، ردت بتسجيل صوتي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيه: "معنديش أي حاجة يعني عشان أطمن الناس الي عندي أنني محتاجة دعاء الناس لأني فعلا مكنتش قادرة امشي على رجلي.."

وتابعت عبده قائلة: "الحمد لله رب العالمين أديني بتعالج وربنا يسهل إن شاء الله وأبقى كويسة فبطمنكوا علي عشان حرام كدة الي هم كاتبينه ومش عارفة مطلعين علي إشاعات كثير جدا.."

وأضافت: "أنا بشكركم جدا وبشكر كل الناس ربنا يخليكو ليا ومتحرمش منكم وربنا يشفي كل مريض ويشفيني من ضمنهم إن شاء الله.. إن شاء الله وقعة وتزول بإذنك يا رب بمشيئة الله، ربنا يخليكم ليا ومتحرمش منكم ابدا.. بحبكم أوي أوي من مصر أم الدنيا.."