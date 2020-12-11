الحريري: جئت للوقوف مع رئيس الحكومة والتعدي على الدستور مرفوض

نشر الجمعة ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الجمعة، صورا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، مؤكدا أن التعدي على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض.

التعدّي على الدستور والادّعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض ولهذا جئت للوقوف مع رئيس الحكومة والتضامن معه. #السراي_الحكومي ١/٢ https://t.co/zn8lDJLfZ0

جاء ذلك في تغريدة للحريري على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق على الصور التي نشرها: "التعدّي على الدستور والادّعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض ولهذا جئت للوقوف مع رئيس الحكومة والتضامن معه.. السراي الحكومي.."

وأضاف في تغريدة منفصلة: "من حق أهالي شهداء مرفأ بيروت معرفة حقيقة من قتل أولادهم أمّا التعدي على الدستور فهو أمر لا يجوز.."

وكانت سلطات التحقيق اللبنانية قد وجهت اتهامات إلى حسان دياب و3 وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وذلك بـ"جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص"، في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس آب 2020، قُتل ما يزيد عن 200 شخص، وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما شُرد نحو 300 ألف شخص جراء انفجار مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به، بعد اشتعال النيران في كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المُخزنة في أحد مستودعات الميناء.