ظهور عائلي جديد لأمير قطر.. وجدال حول الخصوصية والإذن بالتصوير

نشر السبت ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، وبناته بينما يجلسون في أحد مطاعم قطر.

ويظهر أمير قطر في الفيديو إلى جانب بناته، ويتحدث إلى شخص ما، دون أن يظهر الشخص الآخر، ويقول له: "المرة الجاية".

وعلق الإعلامي القطري، جابر الحرمي، على المقطع المتداول بالقول: "سمو الشيخ تميم بن حمد ع بناته الله يحفظه ويحفظهم في " طلعة " أسرية بأحد مطاعم مشيرب بالدوحة"، حسب قوله.

سمو الشيخ #تميم_بن_حمد مع بناته الله يحفظه ويحفظهم في " طلعة " أسرية بأحد مطاعم مشيرب بالدوحة .. #قطر https://t.co/6h8Sm0gGGr

واختلف المغردون بالتعليقات على هذا المقطع إذ رأى البعض أن من الأفضل أن يُعطى خصوصيته في حين كانت وجهة النظر آخرين أن التصوير كان بإذنه.

فيما يلي بعض التعليقات:

الله يحفظه ويحفظ ذريته ويبارك فيها يارب. مشاعرنا لهذا الرجل يصعب التعبير عنها، ولعل دعوته "اللهم أجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلها حبا بحب" قد أجيبت! نسأل الله أن يوفقه لقيادتنا وأن يبارك في وقته وجهده وكل حياته. نحبك في الله ونعوذ به أن يكون حبنا لك تملقا @TamimBinHamad https://t.co/CDpO6B6yxG

📸 | سمو الأمير وأنجاله قبل قليل في مشيرب ♥️ #نديب_قطر https://t.co/5yzlcnjQi4