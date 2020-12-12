ظهور عائلي جديد لأمير قطر.. وجدال حول الخصوصية والإذن بالتصوير

الشرق الأوسط
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ظهور عائلي جديد لأمير قطر.. وجدال حول الخصوصية والإذن بالتصوير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، وبناته بينما يجلسون في أحد مطاعم قطر.

ويظهر أمير قطر في الفيديو إلى جانب بناته، ويتحدث إلى شخص ما، دون أن يظهر الشخص الآخر، ويقول له: "المرة الجاية".

وعلق الإعلامي القطري، جابر الحرمي، على المقطع المتداول بالقول: "سمو الشيخ تميم بن حمد ع بناته الله يحفظه ويحفظهم في " طلعة " أسرية بأحد مطاعم مشيرب بالدوحة"، حسب قوله.

واختلف المغردون بالتعليقات على هذا المقطع إذ رأى البعض أن من الأفضل أن يُعطى خصوصيته في حين كانت وجهة النظر آخرين أن التصوير كان بإذنه.

فيما يلي بعض التعليقات:

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