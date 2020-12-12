نشر السبت ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعدمت السلطات الإيرانية، الصحفي روح الله زم، وفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني والذي قال إن الصحفي أُعدم صبيحة السبت.

وكان قد أدار زم موقع "اماد نيوز"، وهو موقع إخباري معارض، والذي تدعي طهران أنه حرض على العنف أثناء احتجاجات 2017 و2018، وفق تقرير لوكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية نشرته عام 2019.

في يونيو/حزيران، أثبتت ضده تهمة "الإفساد في الأرض"، وهي تهمة لا تُحدد جريمة بعينها لكنها تُستخدم أحيانا من جانب الحكومة الإيرانية في المحاولات المزعومة لإسقاط الحكم.

اعتُقل الصحفي الإيراني، الذي كان يعيش بالمنفى في فرنسا، من جانب السلطات الإيرانية في أكتوبر/تشرين أول من عام 2019.

وغادر زم فرنسا في 11 أكتوبر/تشرين أول، وفقا لوزارة الخارجية الإيرانية، قبل 3 أيام من إصدار الحرس الثوري الإيراني بيانا أعلن فيه اعتقاله دون توضيح مكان وظروف اعتقاله.