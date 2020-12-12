قطر تحتجز طراداً من البحرين بعد دخوله المياه الإقليمية

نشر السبت ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية القطرية، السبت، توقيف دوريات أمن السواحل والحدود طرادًا بحرينياً، قالت إنه دخل في نطاق المياه القطرية.

وقالت الداخلية القطرية، في بيان عبر حسابها في تويتر، إنه الطراد البحريني جرى توقيفه في منطقة "فشت الديبل"، داخل حدود المياه القطرية بنحو 1.3 ميل بحري، بحسب البيان.

وأضافت الداخلية القطرية أنه تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود ٣ بحارة على متنه، أحدهم بحريني الجنسية، والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية.

في إطار ممارستها لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية، أوقفت دوريات أمن السواحل والحدود طرادا بحرينيا في منطقة "فشت الديبل" داخل حدود المياه القطرية ب 1.3 ميل بحري #الداخلية_قطر #السواحل_والحدود

وقد تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود (٣) بحارة على متنه أحدهم بحريني الجنسية والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية؛ يقومون بالصيد بواسطة (القراقير)، حيث تمت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصه لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم #الداخلية_قطر

وأشارت الوزارة إلى أن الموقوفين كانوا يقومون بالصيد بواسطة "القراقير"، وأنه تمت إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.