نشر السبت ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2020

كل ما قد تحتاج أن تعرفه عن الحكم في قضية اغتيال الحريري

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتييرس، أن الأحكام الخمسة بالسجن مدى الحياة الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، على سليم عياش، تؤكد التزام المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في هجوم 14 فبراير/شباط من عام 2005.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تعاطفه مع ضحايا ذلك الهجوم وعائلاتهم، وأكد أن الحكم الصادر يجسد التزام المجتمع الدولي بتحقيق العدالة في هذا الصدد.

وحث غوتييريس المجتمع الدولي على مواصلة دعمه للمحكمة الخاصة ولجهودها المستقلة في هذا الشأن.

وكان قد أُدين عياش بتهم تتعلق بهجوم 14 فبراير/شباط من عام 2005، في 18 أغسطس/آب الماضي، وهو الهجوم الذي راح ضحيته رئيس الحكومة اللبناني الأسبق، رفيق الحريري و21 شخصا آخرين وأُصيب على إثره 226 شخصا.

يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان، هي محكمة مستقلة، أُسست بناء على طلب الحكومة اللبنانية على أساس اتفاق مع الأمم المتحدة وأُطلقت من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.