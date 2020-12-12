نشر الجمعة ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت تركيا، مساء الجمعة، استدعاء السفير الإيراني ردًا على "ادعاءات وجهتها طهران إلى الرئيس رجب طيب أردوغان"، ضمن تطورات خلاف البلدين جراء قصيدة ألقاها أردوغان.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الخارجية الإيرانية استدعاء السفير التركي "وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات أردوغان التدخلية وغير المقبولة" في شؤون إيران، حسب ما أوردته وكالة أنباء إرنا الرسمية.

ونقلت قناة "TR" الرسمية عن الخارجية التركية قولها إنها استدعت السفير الإيراني، وأعربت "عن استيائها إزاء ادعاءات لا أساس لها وجّهتها طهران بحق الرئيس رجب طيب أردوغان".

كانت إيران أعربت عن استيائها من قيام الرئيس التركي بإلقاء بيت شعر من قصيدة تعتبرها طهران "انفصالية"، مؤكدة رفضها حديثه عن "أطماع توسعية".

غضب إيران جاء بعد إلقاء أردوغان بيت شعر خلال حضوره عرض عسكري في أذربيجان، الخميس.

كان بيت الشعر جزء من قصيدة للشاعر الأذربيجاني محمد إبراهيموف، تراها إيران دعوة انفصالية، كونها تتحدث عن أهمية نهر أرس للشعب الأذربيجاني.

ويقطع نهر أرس الحدود بين إيران وأذربيجان، وتعيش على إحدى ضفتيه أقلية أذرية تركية في شمال إيران.

كما أعرب مسؤولون إيرانيون، بينهم وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، والمستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، عن استيائهم من تصريحات أردوغان.