نشر الأحد ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، في الدوحة، ويبحث الزعيمان آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أبا مازن سيزرو قطر الإثنين، حيث سيلتقي بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني ويناقشان آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وتأتي هذه الزيارة بعد 4 أيام على إعلان إسرائيل تطبيع علاقاتها مع سادس دولة عربية (المغرب) والرابعة في عام 2020.

وأعلن رئيس الحكومة المغربي، سعدالدين عثماني، الجمعة، أن ملك المغرب، محمد الساس، أجرى اتصالا هاتفيا بعباس أكد فيه أن الموقف المغربي تجاه "القضية الفلسطينية" ثابت.

وكانت قد سبقت الإمارات والبحرين والسودان الرباط إلى هذه الخطوة، ابتداء من أغسطس/آب الماضي.