ضاحي خلفان يقترح ضم إسرائيل وإيران إلى جامعة الدول العربية ويهاجم حماس

نشر الأحد ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اقترح نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، السبت، ضم كل من إسرائيل وإيران إلى جامعة الدول العربية وتحويلها إلى جامعة الشرق الأوسط.

وكتب خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "جامعة الدول العربية ارى ان تتحول إلى جامعة الشرق الاوسط..تكون فيها ايران وإسرائيل. الى جانب العرب"، حسب قوله.

جامعة الدول العربية ارى ان تتحول إلى جامعة الشرق الاوسط..تكون فيها ايران وإسرائيل. الى جانب العرب.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة أخرى قائلا: "مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم..مهما كان الإيرانيين جيران"، على حد تعبيره.

مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم..مهما كان الإيرانيين جيران.

وتابع خلفان في تغريدة لاحقة قائلا: "إسرائيل دولة اعترف بها العالم...وانتهى الأمر ...وحدود الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الأمم المتحدة معروفة...فليعلن عباس دولته على حدوده المقررة وفقا للمقررات الأمم المتحدة وسيعترف فيه العالم آجلا ام عاجلا"، حسب قوله.

ورأى نائب رئيس شرطة دبي أن إسرائيل أصبحت جزءا لا يتجزأ من أرض العرب، وقال عن ذلك: "اصبحت إسرائيل جزء لا يتجزأ من ارض العرب..كل الديانات فيها...لبنان الرئيس مسيحي وفيها بقية الديانات...إسرائيل الرئيس يهودي وفيها بقية الديانات .....الخ..شو يكون الرئيس في الدولة ما لنا دخل في ديانتك.. لكن نحن في حالة جوار"، عل حد قوله.

اصبحت إسرائيل جزء لا يتجزأ من ارض العرب..كل الديانات فيها...لبنان الرئيس مسيحي وفيها بقية الديانات...إسرائيل الرئيس يهودي وفيها بقية الديانات .....الخ..شو يكون الرئيس في الدولة ما لنا دخل في ديانتك.. لكن نحن في حالة جوار

وهاجم خلفان حركة حماس الفلسطينية قائلا: "حماس هي المنظمة التي خلقت لتعطي المصداقية للغرب في ان الفلسطينين لا يريدون السلام...جاءت لتضرب سياسة فتح الداعية الى حل الدولتين في العمق...خلقت حماس لتفشل فتح...ونجحت في تشوية الصورة للمساعي الفتحاوية"، على حد تعبيره.