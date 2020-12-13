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نشر الأحد ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2020

زعيم جبهة البوليساريو يعلن نهاية 29 عاماً من وقف إطلاق النار مع المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا بإنشاء قنصلية عامة للمملكة في مدينة العيون، عاصمة إقليم الصحراء الغربية، بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب اعتراف أمريكا بسيادة المغرب عليه.

وحسب نص مرسوم رقم (84) لسنة 2020 "تُنشأ قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون لدى المملكة المغربية"، حسبما أوردت وكالة الأنباء البحرينية، الأحد.

ويشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة أعلنت في مطلع نوفمبر تشرين الثاني عزمها فتح قنصلية في العيون. وفي منتصف الشهر نفسه، أعلن الأردن نيته فتح قنصلية مماثلة في المدينة.

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بين المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، واعتراف واشنطن بأن الصحراء الغربية جزء من الأراضي المغربية. إضافة إلى إعلانه اعتزام أمريكا فتح قنصلية في مدينة الداخلة الكائنة في نفس المنطقة.

وقالت جبهة البوليساريو إن "قرار ترامب لا يغير في أي شيء من الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية".

ودخلت البوليساريو في نزاع مع الحكومة المغربية على أراضي الصحراء الغربية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتطالب البوليساريو بحق سكان المنطقة في تقرير مصيرهم واستقلال الصحراء الغربية، التي كانت مستعمرة إسبانية.

ويسيطر المغرب على 80 % من مساحة الصحراء الغربية، وقدم مقترحاً إلى الأمم المتحدة لإقامة حكم ذاتي تحت إشرافه.